Thibaut Courtois traint nog altijd niet bij Real Madrid, dan toch geen terugkeer in Clásico?

Thibaut Courtois zou tijdens de Clásico opnieuw tussen de palen staan verzekerde Carlo Ancelotti eerder, maar dat wordt steeds onwaarschijnlijker.

Thibaut Courtois nam donderdag niet deel aan de trainingen bij Real Madrid schrijven enkele Spaanse kranten. De kans dat Courtois de Clásico tegen Barcelona haalt wordt zo nog wat kleiner, want er staan nog maar twee trainingen op het programma voor die topper.

Courtois speelde voor het laatst op 25 september bij de Rode Duivels. Sindsdien staat hij aan de kant met ischias, een zenuwpijn. Real wil geen risico nemen met Courtois en op de lange termijn denken.

Volgens MARCA wordt het "kantje boordje" terwijl AS zegt "het wordt moeilijk, maar niet onmogelijk". Een voorzichtige terugkeer zou ook voor de Rode Duivels gunstig nieuws zijn, want een terugval in deze blessure is aanwezig. Het WK start binnen exact 38 dagen.