🎥 Save van het weekend? Dodi Lukebakio voorkomt een gemaakt doelpunt van Christopher Nkunku

Hertha Berlijn was op bezoek bij RB Leipzig. Dodi Lukebakio stond in de basis.

RB Leipzig en Hertha Berlijn hadden voor hun onderling duel nood aan punten. Ze stonden allebei niet ver boven de degradatiestreep.

Halfweg de 1e helft kwam Leipzig op voorsprong dankzij Emil Forsberg. Enkele minuten later verdubbelde Abdou Diallo de score. Net voor de rust leek de wedstrijd helemaal gespeeld. Willi Orban maakte er 3-0 van.

Na de rust begon Hertha met goede moed aan de 2e helft. Ze kregen na een uur een strafschop. Dodi Lukebakio zette die om. Een paar minuten later werd het helemaal terug spannend. Stevan Jovetic scoorde de 3-2, maar daar bleef het bij. Zo kan Leipzig met 15 punten weer naar boven kijken. Ze staan 9e. Hertha blijft 8 punten tellen en staat zo net boven de degradatiestreep op plaats 15.

Het doelpunt van Lukebakio was niet het strafste dat hij in de wedstrijd zou doen. Christopher Nkunku leek op weg om Leipzig op 4-2 te zetten, maar Lukebakio voorkwam dat in extremis. Nkunku kon zijn ogen niet geloven.