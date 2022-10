Ex-spits Anderlecht begrijpt het nog altijd niet: "Ik had naar Inter of AC Milan kunnen gaan en ik ben bij Anderlecht terechtgekomen"

In 2015 tekende Stefano Okaka voor Anderlecht van Sampdoria. De Italiaanse spits stond destijds hoog aangeschreven en had zeker niet verwacht dat hij mee zou doen in het Belgisch kampioenschap.

Op 33-jarige leeftijd speelt Stefano Okaka opnieuw voor Istanbul Basaksehir (16 wedstrijden, 5 goals). De tweede helft van de carrière van de voormalige Italiaanse internationale spits (5 caps) werd gekenmerkt door zijn periodes bij Anderlecht en vervolgens in de "Bayat-melkweg", tussen Watford en Udinese. Op het moment dat hij bij Paars-Wit kwam, stond Okaka echter vrij goed aangeschreven, en hij hoopte op beter dan de Belgische D1. In Calciomercato legde hij zijn verbazing uit toen hij eindelijk bij Anderlecht tekende. "Ik had naar Inter of AC Milan kunnen gaan, en ik ben bij Anderlecht terechtgekomen", zucht hij.

Van het Sampdoria dat speelde in de kwalificatie voor de Champions League, had Gabbiadini getekend in Napels, Eder bij Inter... en ik bij Anderlecht. We begrijpen toch dat er iets mis was, nee?" vraagt ​​Okaka. "Ik had het al met Roberto Mancini besproken, ik zat bijna bij Inter". De Italiaanse spits zou schitteren in D1A en scoorde 17 doelpunten in 49 wedstrijden. Hij tekende dan in augustus 2016 bij Watford tegen 6 miljoen euro.