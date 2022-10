Uil van Drake brengt Barcelona geen geluk in de Clásico tegen Real Madrid

In de Clásico heeft Real Madrid zich de sterkste getoond.

Het werd eindelijk nog eens een Clásico met inzet want beide ploegen stonden bovenaan het klassement met evenveel punten. Wel geen Belgen aan de aftrap bij Real Madrid. Barcelona speelde met een speciaal shirt met de uil van Drake op ter ere van zijn 50 miljard streams op Spotify.

Na twaalf minuten onplofte het een eerste keer in Bernabéu. Karim Benzema plaatste de bal in doel nadat Vinicius op Ter Stegen was gebotst en er een flipperkast ontstond. Nadien miste Lewandowski dé kans op de 1-1. Hij dook op aan de tweede paal, maar zag de bal in de tribunes belanden.

Vijf minuten later stond het 2-0. Valverde kreeg de bal van Vinicius na een rush. Valverde knalde de bal vanop de grote rechthoek in doel. Barcelona kwam beter in het spel, maar stond toch 2-0 achter.

Een paar minuten na de rust stond het bijna 3-0, maar Benzema stond buitenspel. Barcelona kon via de ingevallen Ferran Torres nog scoren in minuut 83 en hoopte nog even. Maar in minuut 90 ging de bal op de stip voor Real na een fout van Garcia. Rodrygo miste niet en legde de 3-1 eindstand vast.

Real is nu alleen leider in La Liga met drie punten meer dan Barcelona. De uil van Drake bracht Barcelona dus duidelijk geen geluk.