🎥 Schreuder lucht frustraties na 1-7-winst: "Alleen bij Ajax mag het niet omdat het de zaakwaarnemer van de trainer is"

Alfred Schreuder won met 1-7 van Excelsior, maar op zijn persconferentie ging het er allesbehalve gemoedelijk aan toe. De coach van Ajax wou wel wat dingen rechtzetten en reageerde woedend op vragen van de pers.

Eerst en vooral als het over Brian Brobbey ging. De Nederlander kon het niet hebben dat er in een artikel geschreven werd dat "de spits wegrot op de bank". "Ik bepaal wie er speelt. Brian ontwikkelt zich goed. Hij is een groot talent. Hij moet een nog betere speler worden. Dan kan het een topspits worden in Europa. Maar hij moet er nog harder voor werken en nog meer voor doen. Dan kan het een heel goede spits worden. Alleen ik bepaal wanneer hij speelt of niet en niet de pers", zei hij bij ESPN.

Er werd ook geschreven dat de zaakwaarnemer van Schreuder geholpen zou hebben bij een aantal transfers. "Dat klopt. Dat is heel normaal in de voetballerij. Meerdere zaakwaarnemers helpen. Overmars is weg. Voor alle mensen in de club was dit een nieuwe situatie. Het is normaal dat er geholpen wordt. Iedereen heeft het uitstekend gedaan. Alleen bij Ajax mag het niet omdat het de zaakwaarnemer van de trainer is."