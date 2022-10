De Bruyne is eerste Belg ooit op podium van Gouden Bal: "Alleen op die manier maak je de beste kans om te winnen"

Op het podium. Kevin De Bruyne eindigde op een héél mooie derde plaats in de Ballon d'Or. De Rode Duivel is dan ook trots op de verwezenlijking. Al denken we stiekem dat hij ooit met de trofee naar huis wil.

Kevin De Bruyne is de eerste landgenoot ooit die op het podium van de Gouden Bal komt te staan. Paul Van Himst en Wilfried Van Moer kwamen er met een vierde plaats ooit al eens heel dichtbij. "Uiteraard is het heel leuk om in die lijst te staan", aldus De Bruyne in Het Laatste Nieuws. "Ik ben al een paar keer genomineerd. Dat betekent dat mijn prestaties consequent goed zijn." Ik ben al een paar keer genomineerd voor de Gouden Bal. Dat betekent dat mijn prestaties consequent goed zijn De Bruyne beseft bovendien dat er ook stemmen achter zijn naam moeten komen. "De beste spelers zijn hun eigen critici. Mijn doel is vooral om de beste speler te zijn voor mijn club, land en mezelf. Alleen op die manier maak je de beste kans om te winnen."