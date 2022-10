Blessure bij Gareth Bale: komt zijn WK in het gevaar?

Het WK van Gareth Bale is in gevaar. Zijn club Los Angeles FC heeft bekendgemaakt dat hij een blessure heeft opgelopen.

Afgelopen nacht speelde Los Angeles FC thuis tegen LA Galaxy (3-2 voor de thuisploeg). Bij Los Angeles FC zat Gareth Bale niet in de selectie. Vervolgens maakte zijn club bekend dat hij een beenblessure had opgelopen. Hoe ernstig zijn blessure is, is nog niet duidelijk. Volgens de BBC zijn er wel "zorgen richting het WK".

De fitheid bij Bale is al langer een zorg. Bij Real Madrid kwam de Welshman de laatste jaren weinig in actie en afgelopen zomer ging hij naar Los Angeles FC om daar met het oog op het WK in Qatar fit te blijven. Maar bij zijn nieuwe club speelde hij 12 wedstrijden, waarvan hij 2 keer in de basis stond. Hij werd telkens na een uur gewisseld. Sinds de interlandperiode speelde Bale zelfs nog maar 5 minuten.