Benzema en Courtois voor de match tegen Sevilla gehuldigd, Courtois opnieuw onder de lat

Thibaut Courtois won de prijs voor beste doelman ter wereld.

Thibaut Courtois won de Lev Yashin Award voor de beste doelman ter wereld, Karim Benzema won de Gouden Bal. Beide spelers werden voor de match tegen Sevilla nog eens in de bloemetjes gezet.

Courtois staat tegen Sevilla ook voor het eerst in een maand weer in doel bij Real na zijn blessure. Benzema is er dan weer niet bij. Hij heeft last van spiervermoeidheid in de quadriceps van zijn linkerbeen.

Dat zou een kans geweest zijn voor Eden Hazard, maar hij startte op de bank.