🎥 Napoli blijft leider na nipte overwinning bij AS Roma

Op de elfde speeldag in de Serie A heeft Napoli met 0-1 gewonnen op bezoek bij AS Roma.

Op het enige doelpunt van de wedstrijd was het wachten tot diep in de tweede helft. Victor Osimhen schoot de leider tien minuten voor tijd naar de overwinning.

Door de zege blijft Napoli alleen op kop van de rangschikking in de Serie A, met drie punten voorsprong op AC Milan. AS Roma is vijfde op zeven punten.