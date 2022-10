OFFICIEEL: Manchester United-clubicoon moet Engelse traditieclub van teloorgang redden

Middlesbrough FC heeft een nieuwe manager. Michael Carrick moet de Engelse traditieclub van een nieuwe degradatie behoeden.

Michael Carrick volgt bij Middlesbrough FC Leo Percovich op. Het clubicoon van Manchester United moet redden wat er te redden valt bij de roodhemden.

Boro kampeert momenteel in de onderste regionen in The Championship. De club sprokkelde amper zeventien punten in zestien matchen en verkeert in degradatiegevaar.