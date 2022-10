Inter en Chelsea zijn al aan het praten over wat ze volgend seizoen met Romelu Lukaku gaan doen

Romelu Lukaku is terug na een lange afwezigheid door blessure. De spits scoorde meteen in zijn eerste invalbeurt en bij Inter zijn ze nog altijd heel tevreden over hem. Ze denken er zelfs al aan om hem nog een tweede seizoen te huren.

Lukaku wil niet terug naar Chelsea, zoveel mag duidelijk zijn. Hij wordt dit seizoen gehuurd en daarvoor betaalt Inter zo'n 7,8 miljoen euro. Intussen heeft Lukaku al duidelijk gemaakt dat hij graag ook volgend seizoen in Milaan zou spelen en bij Chelsea lijken ze daar weinig op tegen te hebben. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zijn de twee clubs al verkennende gesprekken aangegaan om hem nog een tweede seizoen te huren. De Londenaren betaalden 113 miljoen voor hem, maar dat kan Inter in de huidige omstandigheden niet ophoesten. Ze kunnen zelfs niet in de buurt komen. Een nieuwe uitleenbeurt is dus de enige optie. Bij Chelsea heeft Big Rom wel nog een contract tot 2026.





