De kansen van Argentinië krijgen serieuze knauw: 'Absolute sterkhouder ligt in lappenmand en mist WK'

De WK-kansen van Argentinië krijgen mogelijk een fikse knauw. Giovani Lo Celso ligt namelijk in de lappenmand.

Giovani Lo Celso ligt momenteel in de lappenmand met een blessure aan de hamstrings. Het euvel leek aanvankelijk niet té erg, maar verder onderzoek heeft uitgewezen dat het wellicht om een inactiviteit van enkele weken zal gaan.

De middenvelder van Villarreal CF is dan wel niet de grootste naam op het voetbaltoneel, maar hij is wél heel belangrijk in het systeem van Argentinë. We overdrijven dus niet als we zeggen dat zijn afwezigheid een aderlating is voor Lionel Messi en landgenoten.

De gezondheid van de speler komt altijd op de eerste plaats

Bovendien zijn de Albicelestes niet van plan om onnodige risico’s te nemen met eender welke speler. “De gezondheid van de speler komt altijd op de eerste plaats”, aldus bondscoach Lionel Scaloni in de Argentijnse media. “Dat heb ik ook meteen aan hem gezegd toen ik het nieuws te horen kreeg.”