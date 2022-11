Spaanse eersteklasser in volle degradatiestrijd grijpt in en zet trainer Eduardo Coudet op straat

Ook in Spanje kan de degradatiestrijd wegen op het trainersbestaan. Eduardo Coudet betaalt de tol voor de tegenvallende resultaten bij zijn ploeg.

Celta de Vigo staat in La Liga op een zestiende plaats en heeft woensdag het einde aangekondigd van de samenwerking met Eduardo Coudet (48). De Argentijn nam in november van 2020 het roer over en loodste Celta de Vigo naar een achtste plaats. Het seizoen nadien werd beslag gelegd op de elfde plek.

Dit seizoen loopt het met een 11 op 36 heel wat minder. Celta staat amper één punt boven de degradatieplaatsen. "De Argentijnse trainer verlaat ons na twee jaar waarin de ploeg meerdere mooie prestaties heeft geleverd. Bij zijn aankomst zat de club in een delicate situatie", valt te lezen in de officiële communicatie.

Nu is die situatie dus opnieuw precair. "De club wil na het nemen van deze moeilijke beslissing Coudet en zijn assistenten bedanken voor de eerlijkheid en het professionalisme dat ze aan de dag gelegd hebben vanaf dag 1." De 3-1-nederlaag bij Almería zette het Celta-bestuur desalniettemin aan om een nieuwe weg in te slaan.