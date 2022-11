Gratis naar WK op kosten van Qatar, maar wel met één grote voorwaarde: 'Op sociale media een positieve bijdrage leveren'

Vijftig supporters van het Nederlandse voetbalelftal mogen op kosten van Qatar naar het WK. Daar hangt echter wel één grote voorwaarde aan vast: ze mogen niets negatief posten op sociale media en moeten negatieve reacties op wat ze wel posten, verwijderen.

De WK-organisatie krijgt het recht om de posts op sociale media voor marketingdoeleinden te gebruiken. Ook worden de fans geacht aanwezig te zijn bij de openingsceremonie en de eerste WK-wedstrijd, Qatar-Ecuador op 20 november.

De voorwaarde is dat de fans zich houden aan de Code of Conduct (.pdf), een document dat is ondertekend door zeker twee Nederlandse fans. In dat document, in handen van de NOS, staat dat zij op sociale media een positieve bijdrage leveren en dat zij "beledigende" reacties van derden rapporteren. Ook kunnen posts die niet voldoen aan de code worden verwijderd. Wanneer supporters zich niet aan de overeenkomst houden, kan die door de WK-organisatie worden opgezegd.