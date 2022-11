🎥 Liverpool-sterkhouder Van Dijk zou dolgraag met De Bruyne in de ploeg spelen: "Hij heeft alles wat je verlangt"

Liverpool-verdediger Van Dijk had al geregeld de opdracht om De Bruyne af te stoppen, maar zou graag eens met hem in dezelfde ploeg spelen.

Van Dijk was te gast bij Gary Neville voor een video voor diens YouTube-kanaal The Overlap. De ManU-legende legde de Liverpool-verdediger een reeks vragen voor. Eén van die vragen was: met welke voetballer uit een andere ploeg zou je graag eens samen spelen? Van Dijk moest niet lang nadenken: Kevin De Bruyne.

"Ik vind hem ongelooflijk", steekt Van Dijk zijn bewondering voor de spelmaker van Manchester City niet onder stoelen of banken. "Als hij bij Liverpool had gespeeld, dan hadden we nog meer bereikt dan we nu al bereikt hebben. Hij is outstanding."

Pree how quick he said the answer pic.twitter.com/1Imf0He3jI — eŵân (@ewan10i) November 3, 2022

Om al zijn kwaliteiten op te sommen, heb je al even nodig. "Hij is goed aan de bal, zet druk op tegenstanders en scoort. Hij heeft alles wat je verlangt van een moderne middenvelder en van een voetballer in het algemeen. Ik vind hem een uitstekende speler."