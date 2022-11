🎥 Doelpunt van Kevin De Bruyne valt in de prijzen

Eind oktober won Manchester City met 0-1 op het veld van Leicester City. Kevin De Bruyne zorgde voor het enige doelpunt en hoe. Met een geweldige vrije trap bezorgde hij Man City de overwinning.

Bijna een week later werd die goal verkozen tot Doelpunt van de Maand. Zo viel De Bruyne nog maar eens in de prijzen. Een kleine prijs, maar daar moest wel een fantastisch doelpunt aan voorafgaan.

Your @NissanUK Goal of the Month winner for October is... 🥁



@KevinDeBruyne with his wonderful free-kick against Leicester! 💫



