Net op tijd? Alexis Saelemaekers laat weten dat revalidatie afgerond is

Veel Belgen liggen met elkaar in de weegschaal om naar het WK in Qatar te gaan.

Alexis Saelemaekers leek en streep te mogen maken over zijn wk toen hij een maand geleden geblesseerd uitviel met een blessure aan de ligamenten van zijn knie.

De wingback van AC Milan keerde terug naar België om bij Move to Cure van Lieven Maesschalk te revalideren. En dat leverde resultaat op want met een filmpje op instagram laten Saelemakers en Move to Cure weten dat de revalidatie afgerond is.

Zal Saelemaekers de komende week meteen de selectie van AC Milan vervoegen? Dinsdag trekken de Rossoneri naar Cremonese en zondag ontvangen ze Fiorentina voor het laatste duel voor de WK-break.