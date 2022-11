Spaart Benzema voor het WK? "Nee, hij is zelf gefrustreerd dat hij niet speelt"

Karim Benzema zal opnieuw niet in de selectie zitten voor de laatste wedstrijd van Real Madrid voor het WK.

Voor de zesde wedstrijd op rij moet Real Madrid het doen zonder hun Ballon d'Or-winnaar Karim Benzema. Spiervermoeidheid gooit roet in het eten voor Karim Benzema die ook niet zal spelen tegen Cadiz, de laatste wedstrijd van De Koninklijken. "Het is onnozel dat mensen denken dat hij zich spaart voor het WK met Frankrijk. Karim heeft een klein kwaaltje en probeert daarvan te herstellen", vertelde coach Ancelotti op een persconferentie.

Hij is zelf de eerste die gefrustreerd is met deze gang van zaken, want nu vat hij het WK aan zonder de minuten die hij nodig heeft om in topconditie te zijn", besloot Ancelotti. Benzema zijn laatste speelminuten dateren nu al van 19 oktober. Tegen dat hij z'n eerste minuten zal maken op het WK zijn we meer dan een maand verder.