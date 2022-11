Hein Vanhaezebrouck over niet-selectie van zijn spelers voor het WK: "Dan moeten ze minstens de kwartfinale spelen"

KAA Gent heeft mogelijk geen enkele vertegenwoordiger op het WK nadat enkele van zijn spelers geen goed nieuws kregen.

Onder meer Michael Ngadeu (Senegal) en Hong Hyun-seok (Zuid-Korea) zullen niet geselecteerd worden voor het WK in Qatar en zo wordt er waarschijnlijk geen enkele speler van KAA Gent opgeroepen. Vooral Ngadeu is teleurgesteld door die keuze legt Vanhaezebrouck uit.

“Michael voelde het helemaal niet aankomen want deze week had hij nog contact gehad met de bondscoach. Die vroeg hem nog voorzichtig te zijn en niet geblesseerd te raken in die laatste matchen, waardoor ze hem kwijt zouden zijn. Alles was voorzien om hem op te roepen. Het gebeurt in Afrika wel eens vaker dat er rare dingen gebeuren. Dit is echt onbegrijpelijk.”

De Zuid-Koreaanse selectie is nog niet bekend, maar Hong zou daar al zeker niet bij zijn. “Hong zegt dat er te veel goede spelers zijn in Zuid-Korea en hij zou geen kans maken. Ik verwacht Zuid-Korea dan ook minimaal in de kwartfinales (lacht). Als zij Hong niet nodig hebben, moeten er echt wel heel goede spelers aanwezig zijn en dan is de kwartfinale het minimum.”