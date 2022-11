Silvio Proto bijzonder kritisch voor Roberto Martinez: "Als TD uitstekend, maar hij heeft niets bewezen"

De voormalige keeper van Anderlecht en KV Oostende vindt dat Roberto Martinez meer had kunnen doen bij de Rode Duivels.

Roberto Martinez werd na het EK van 2016 aangesteld als bondscoach van de Rode Duivels. Hij werd op het WK van 2018 derde met de Rode Duivels, op Euro 2020 ging België eruit in de kwartfinale tegen Italië.

De voetbalbond lijkt nog altijd tevreden van Roberto Martinez en lijkt hem ook na het WK aan boord willen houden. Maar niet iedereen is even tevreden over de bondscoach. Zo is voormalig doelman van Anderlecht, Lazio en KV Oostende, Silvio Proto kritisch.

"Hij heeft het geweldig gedaan als technisch directeur, daar ben ik het mee eens. Maar hij heeft niets bewezen bij de nationale ploeg", stelt hij bij RTL Sport. "Met de groep die hij had, heeft hij het minimum gedaan wat hij kon doen".