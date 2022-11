Loïs Openda reageert op zijn selectie voor het WK: "Een kinderdroom"

Ondanks zijn nog weinige ervaring bij de Duivels mag Loïs Openda toch mee naar het WK.

Roberto riep donderdag 26 namen op voor het WK in Qatar, en bij die 26 zit dus ook Loïs Openda. De spits van Lens maakte in juni nog maar zijn debuut voor de Rode Duivels en speelde in totaal 53 minuten, maar overtuigde dit seizoen toch genoeg bij Lens met zeven goals in veertien wedstrijden.

"Ik ben opgelucht en heel blij. Het is eenkinderdroom! Vroeger keken we samen met mijn broer naar de Werelbeker. Om daar in 2022 te staan ​​met het team dat België heeft... het is echt een droom die uitkomt", zei hij bij RTBF.

"Ik ga alles geven om België trots te maken. Ik kreeg een bericht van mijn moeder die trots was, van mijn broer die bijna flauwviel. Met mijn broer hebben we daar veel over nagedacht. We speelden videogames, we keken naar de Wereldbeker op tv. Een WK is iets waar iedereen van droomt", zei de spits nog.