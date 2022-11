Burnley pakt een overtuigende overwinning tegen Blackburn

Op de 21ste speeldag van de Championship heeft Burnley met 3-0 gewonnen van Blackburn.

De eerste helft was er niet veel te beleven in het duel tussen Burnley en het Blackburn van Thomas Kaminski. Dat werd in de tweede helft meer dan gecompenseerd.

Tien minuten na de rust zette Ashley Barnes de troepen van Vincent Kompany op voorsprong op assist van Zaroury. Een kwartier voor tijd scoorde die laatste zelf ook, waarna opnieuw Barnes de eindscore vastlegde.

Vincent Kompany blijft met Burnley in de WK-break met 41 punten aan de leiding in de Championship. Blackburn is derde op 5 punten.