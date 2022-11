🎥 Misnoegde Evertonfan gooit truitje van speler terug na blamerende nederlaag

Dinsdag verloor Everton met 4-1 op het veld van Bournemouth voor de League Cup. Vier dagen later gingen de Toffees opnieuw verliezen in Bournemouth, nu met 3-0 voor de competitie.

Voor de fans was het duidelijk het moment om verhaal te halen bij de spelers. Onder andere doelman Jordan Pickford ging verbaal de confrontatie aan met de supporters.

Alex Iwobi wou het over een andere boeg gooien en gaf zijn shirt aan één van de supporters. Maar die moest het niet hebben en gooide het toen Iwobi wegliep gewoon achter hem aan.

Iwobi throws his shirt to Everton fans…



And they lob it right back 😅😅😅



📹@iamlewisrowe pic.twitter.com/Jk4mW3uqUr