Zevende wedstrijd op rij zonder nederlaag voor Stade Reims

In Ligue 1 heeft Stade Reims op de vijftiende speeldag van het seizoen voor de zevende keer op rij niet verloren.

Stade Reims bleef op bezoek bij Montpellier steken op een 1-1-gelijkspel. Munetsi zorgde voor de 0-1, maar Sacha Delahaye zette de bordjes in de blessuretijd weer gelijk.

Het was voor Stade Reims de zevende wedstrijd op rij zonder nederlaag. In die reeks zaten wel maar twee overwinningen, maar ook vijf keer een gelijkspel.

Thomas Foket stond na maanden blessureleed weer op het veld. Hij viel in de 78ste minuut in. Reims staat momenteel elfde in de rangschikking.