Jean-Pierre Papin krijgt job bij Olympique Marseille

Jean-Pierre Papin, ooit nog speler van Club Brugge, wordt adviseur bij Olympique Marseille, zo liet de club vanmiddag weten.

Voorzitter Pablo Longoria kondigde het nieuws vandaag aan op een persconferentie. “Papin zal zich reeds inwerken in de club voor onze stage in Spanje. Jean-Pierre is een zeer intelligent iemand die de zaken binnen een club kan benoemen”, klonk het.

“Hij zal al onze wedstrijden bijwonen, het bestuur gaat een nauw contact met hem onderhouden. Zijn visie op het voetbal zal uitmonden in raadgevingen waar wij mee aan de slag kunnen.”

Papin speelde zelf van 1986 tot 1992 bij Marseille, vlak nadat hij bij Club Brugge aan de slag was geweest. Erna speelde Papin nog bij AC Milan en Bayern München, vooraleer naar Bordeaux te trekken. Eerder was hij al in het voetbal aan de slag als trainer van diverse ploegen.