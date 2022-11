Man City-killer aangeklaagd door FA voor 232 vermeende overtredingen van gokregels

Afgelopen weekend scoorde Ivan Toney nog de twee goals voor Brentford tegen Manchester City en smeerde hen toen een nederlaag aan. Nu komt de Engelse spits heel anders in het nieuws.

De FA, de Engelse voetbalbond, heeft bekend gemaakt dat Toney nu aangeklaagd wordt voor 232 vermeende overtredingen van de gokregels. Dat zou gebeurd zijn in de periode tussen 24 februari 2017 en 23 januari 2021. Vorige week raakte het nieuws al bekend dat er onderzoek liep naar de Engelsman.

Hij heeft nu tot 24 november om te antwoorden op de beschuldigingen. Zijn ploeg wil geen commentaar geven op de zaak. Toney is niet geselecteerd voor het WK met Engeland. Pittig detail: Brentford wordt gesponsord door Hollywood bets en eigenaar Matthew Benham verdiende zijn fortuin met gokken.

Ivan Toney has been charged with misconduct in relation to alleged breaches of the FA's Betting Rules.



He breached FA rules betting 232 times in a four-year period.



Brentford are sponsored by Hollywood bets, and Brentford's owner Matthew Benham made his fortune from gambling. pic.twitter.com/reQUFxQpOR