Geen wissel van de macht bij de FIFA: Gianni Infantino stevent zonder tegenkandidaat af op herverkiezing

Het WK voetbal is ook steevast de hoogmis voor de FIFA en daar zwaait Gianni Infantino nog altijd de plak. Daar zal ook niet meteen verandering in komen.

De huidige voorzitter van de FIFA zal volgend jaar herverkozen worden. Dat staat nu al vast, want de 52-jarige Zwitser heeft simpelweg geen tegenkandidaat. Er komt dus een nieuwe termijn voor Infantino als preses van de wereldvoetbalbond.

Het verkiezen van de FIFA-voorzitter gaat op 16 maart 2023 door in Kigali, de hoofdstad van het Afrikaanse land Rwanda. Niet enkel is er geen andere kandidaat, het is ook zo dat Infantino steun geniet uit verschillende gebieden om de FIFA verder te blijven leiden. Zuid-Amerika, Azië en Oceanië zouden alvast achter dat idee staan.

Nieuwe termijn tot 2027

Infantino leidt de FIFA sinds hij het roer overnam van Sepp Blatter in 2016. Zijn volgende termijn als voorzitter zal aflopen in 2027.