Ook Christian Eriksen gaat FIFA ongehoorzaam zijn: "We doen wat we kunnen" - Mogelijk nog protestacties

Christian Eriksen heeft verdere acties aangekondigd met Denemarken. Sowieso gaat de Deense kapitein, Simon Kjaer, de LGBTQ+-band dragen, maar daarbij gaat het waarschijnlijk niet blijven.

Denemarken is de ploeg die zich het meest heeft gekant tegen het schenden van de mensenrechten en de discriminatie van de LGBTQ+-gemeenschap in Qatar. Kjaer zal, ondanks dat de FIFA verbiedt om politieke of ideologische acties te voeren, de regenboogband dragen. Net als Eden Hazard trouwens. Maar Denemarken wil nog meer doen. "We doen wat we kunnen", aldus Eriksen.

Bij een van de andere acties van het Deense elftal willen de spelers trainen in shirts met het opschrift "Mensenrechten voor iedereen". De spelers dienden daarvoor een aanvraag in bij de Wereldvoetbalbond. De FIFA ging echter niet in op die aanvraag omdat de statuten van de organisatie verbieden dat landen "politieke boodschappen" verspreiden tijdens trainingen of wedstrijden.

Als alternatief spelen de Denen op dit WK in monochrome shirts waarop het embleem van de Deense bond niet is ingekleurd. "Tijdens een toernooi dat het leven kostte aan duizenden mensen, willen we niet zichtbaar zijn", gaf shirtleverancier Hummel als uitleg.