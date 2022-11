Bouchez: "Als Belgen te negatief" en "De Bruyne liep te mokken - moet hij of Martinez tandje bijsteken?"

Georges-Louis Bouchez is zelf voorzitter van Franc Borains en ook een fervent voetballiefhebber. Hoe blikt hij terug op de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op dit WK?

Bouchez zag Thibaut Courtois een topmatch spelen en Kevin De Bruyne een veel mindere match. "En hij liep ook te mokken", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Neen, dat verraste me niet echt. Bij Manchester City lijkt hij een gelukkiger mens. Guardiola doet hem perfect tot zijn recht komen."

Winnen

"Bij de Duivels is hij maar een op drie matchen goed. Moet hij zelf een tandje bijsteken of is het toch vooral aan Roberto Martinez om bij te sturen?”

Toch is er volgens Bouchez ook goed nieuws: "Ik vind dat we te negatief zijn als Belgen. Het resultaat telt toch? Het gaat toch om winnen? Dat hebben de Duivels gedaan."