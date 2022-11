Gert Verheyen schetst de mogelijkheden tegen Marokko: "Die passes moet je riskeren te geven"

De Rode Duivels spelen vanmiddag hun tweede groepswedstrijd op het WK in Qatar. Marokko is de tegenstander.

België staat volgens Gert Verheyen voor een moeilijke opdracht. Hij schetst in Het Nieuwsblad wat je van Marokko mag verwachten. “Dynamisch. Agressief. Durf. Marokko heeft energie te koop: ze lopen als gekken”, zegt de analist.

“Wat de Duivels te weinig hebben, heeft Marokko te veel. Rust aan de bal hebben ze niet. Technisch zijn het allemaal heel goeie voetballers. Ze spelen niet op balbezit, neen, ze proberen altijd richting doel te spelen. Liefst nog aan een heel hoog tempo, met veel risico. Daardoor zit er veel afval in hun spel. Maar als het lukt, ziet het er heel goed uit.”

Hun opstelling biedt echter ook mogelijkheden. “Marokko speelt in een 4-1-4-1. Met onze veldbezetting hebben we daardoor spelers die niet in de dekking staan: onze wingbacks en de twee pockets. Die posities worden interessant om iets mee te doen. De wingbacks zullen vrijkomen in de opbouw. En de twee pockets komen links en rechts in een vrije zone naast Amrabat, hun controleur. Hij kan nooit de hele breedte belopen.”

En dus moet je daarmee iets proberen te doen, ook al lukt dat niet altijd. “Voorwaarde is dat de Duivels snel spelen en snel doordraaien, want de ruimte zal beperkt zijn. De vraag wordt dus of de Belgen het lef hebben om met passes die lijn van vier te doorbreken. Iets wat ze niet durfden tegen Canada. Riskeer je die pass te geven, naar de pockets?”