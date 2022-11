Marokkaanse doelman Bounou wordt nog tussen volkslied en aftrap gewisseld

Bij het volkslied stond hij wel nog tussen de elf namen, maar in doel stond er plots een andere doelman.

Yassine Bounou stond tijdens het volkslied nog tussen de elf spelers van Marokko. Maar daarna duurde het lang voor de Marokkaanse ploegfoto werd genomen en de kapitein van Marokko kwam om te tossen.

De reden: Bounou werd nog gewisseld voor Munir in doel. Wat er precies aan de hand is met de doelman van Sevilla is niet meteen duidelijk. Bounou leek zich al niet goed te voelen en werd op het allerlaatste moment nog gewisseld.

Bounou is altijd de nummer één bij Marokko de laaste jaren, Munir speelt ondertussen in Saoedi-Arabië.