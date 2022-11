Britse pers lacht met Man United: "Dat ze dat geld niet wilden uitgeven"

Op het WK in Qatar zette Cody Gakpo een opvallende prestatie neer. De Britse pers hield de Nederlander goed in de gaten.

Cody Gakpo scoorde tot nu toe in elke WK-wedstrijd van Nederland. Drie goals in drie wedstrijden van Oranje. Iets wat ook in Engeland een beetje pijn doet.

De aanvaller van PSV kon afgelopen zomer in principe naar Manchester United verkassen, maar de Engelse club weigerde de deal. Om uiteindelijk een ander target binnen te halen.

“Veel Nederlandse supporters verwachtten dat het moeilijk zou worden om te scoren zonder Memphis Depay, maar Gakpo vult dat gat op”, schrijft The Sun.

“En dan te bedenken dat Manchester United de aanvaller voor veertig miljoen pond had kunnen overnemen, maar het geld behield om de transfer van Antony te bekostigen, die twee keer zoveel kostte.”