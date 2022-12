'Cristiano Ronaldo gaat 200(!) miljoen euro per jaar verdienen met weergaloze transfer'

Cristiano Ronaldo kan na het WK misschien gewoon in het Midden-Oosten blijven. Al-Nassr wil de Portugese ster inlijven en dat zou wel degelijk een reële optie zijn.

Enerzijds is er de piste van Miami die wordt genoemd, maar Al-Nassr uit Saoedi-Arabië wordt ondertussen wel steeds concreter.

500 miljoen

Met die deal zouden volgens Spaanse media heel veel miljoenen gemoeid zijn. Hij zou kunnen tekenen voor 2,5 jaar.

En in die 2,5 jaar liefst 500(!) miljoen euro kunnen gaan verdienen - inclusief portretrechten en sponsorinkomsten weliswaar. Dat is een contract van 200 miljoen per jaar.