Toby Alderweireld spreekt nog niet van een afscheid bij de Rode Duivels en blikt terug op het WK: "We wilden het zo hard"

Toby Alderweireld liet net na het WK in het midden of hij nog voor de Rode Duivels zou uitkomen. Op sociale media kwam hij nog eens terug op het WK.

"We wilden het zo hard en gaven alles, maar het was niet voldoende", schreef Toby Alderweireld. "Nu is het tijd om terug te blikken en naar de toekomst te kijken. Ik wil bedanken voor alle steun die we van de fans van overal kregen. Bedankt allemaal!"

Tussen de lijnen door kan je lezen dat Alderweireld nog niet van plan is om bij de Rode Duivels te stoppen. Hij maakte in 2009 zijn debuut tegen Chili. Nadien werd hij achterin een vaste waarde bij de nationale ploeg. Hij verzamelde al 127 caps.