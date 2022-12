Luc Nilis stapt op bij Belisia: "Volledig storten op job als jeugdtrainer bij KRC Genk"

Luc Nilis is niet langer de hoofdtrainer van fusieclub Belisia in de tweede amateurreeks.

Luc Nilis, 55 ondertussen, heeft het trainersschap van Belisia uit handen gegeven. Voorlopig wordt hij opgevolgd door assistent Jan Schoefs.

“Ik was gecharmeerd toen Ed Somers me vorige zomer de job aanbood. Ik heb me met hart en ziel in dit avontuur gestort, maar ik heb ondervonden dat de rol van T1 me niet op het lijf is geschreven”, zegt Nilis aan Het Nieuwsblad.

“Dan is het beter om eerlijk met jezelf te blijven en er de stekker uit te trekken. Belisia is een prachtige club met veel potentieel. Ik kijk met plezier terug op mijn Bilzense periode en stort me nu ten volle op mijn job als jeugdtrainer bij KRC Genk. Een rol die me veel beter ligt.”