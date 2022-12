🎥 Lommel SK nestelt zich opnieuw in de top 6 na een zege tegen Deinze

Lommel SK staat opnieuw in de top 6. Ze hielden tegen Deinze de 3 punten thuis.

Lommel SK en Deinze sloten de 17e speeldag in de Challenger Pro League af. Met een zege kon Lommel (7e) op een plaats in de top 6 komen en die dan recht geeft op de play-offs. Deinze stond dan weer 8e en kon het best winnen om de voeling met de top 6 niet te verliezen.

De 1e helft was heel gesloten. Beide ploegen wachten af en namen weinig risico's. Er was wel wat dreiging, maar pas naar de rust toe kregen we echt doelgevaar. De Belder plaatste zijn schot. Ivezic hield de netten van Lommel schoon.

Na de rust had De Belder een reuzekans. Een hoekschop kwam bij hem terecht en Henkens kon nog net voor de lijn de bal keren. Daartegenover kon Lommel weinig tegenin brengen. Er was wel een schot van Thordarson, maar die miste overtuiging. De match bleef kansarm, maar in het slot was daar toch Lommel nog eens. Invaller Kabongo rondde een knappe actie af. Zo werd het 1-0 en daar bleef het bij.

Lommel komt zo de top 6 binnen. Ze tellen 27 punten en staan daarmee 5e. Deinze blijft achter met 21 punten en blijft op plaats 8 staan.