Zaten de Rode Duivels in de groep des doods?: "Geen troost"

De Rode Duivels werden op het WK al in de groepsfase uitgeschakeld. Groepsgenoten Kroatië en Marokko stootten wel door en staan in de halve finales.

"De fantoompijn groeit als we naar de wedstrijden van Kroatië en Marokko kijken", vertelde Filip Joos in de WK-podcast van De Tribune. "Puur qua kern en voetbalkwaliteiten zijn de Rode Duivels top 6 op dit WK. Dat je dan niet door die groepsfase raakt, wordt enkel schrijnender met de wedstrijden die we daarna zagen."

Franky Van der Elst kreeg de kwestie van een mogelijke groep des doods in Villa Sporza voorgeschoteld: "Het is straf dat die 2 landen er nog inzitten, maar het is geen excuus. Het is vooral knap van Kroatië en Marokko, maar het neemt niet weg dat de Rode Duivels het niet goed hebben gedaan op het WK. Achteraf zeggen dat België in een groep met 2 halvefinalisten zat, de zogenaamde groep des doods, is geen troost."