René Vandereycken komt terug op de strafschoppen van Harry Kane

Harry Kane slaagde er afgelopen weekend niet in om Engeland naar de halve finale te loodsen. In het slot van de wedstrijd miste hij de strafschop voor 2-2.

Harry Kane kreeg twee kansen vanop de stip tegen Frankrijk, al hadden dat er ook drie kunnen zijn als er in de eerste helft gefloten was voor een overtreding van Upamecano op Kane zelf.

“Ik vond het vreemd dat Kane na die eerste ook die tweede strafschop nam, dan nog tegen een doelman die hem heel goed kent, aangezien ze ploegmaats zijn bij Tottenham”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad. “Dan moet je wel heel zeker zijn van je stuk.”

Beide strafschoppen werden min of meer op dezelfde manier getrapt. “Kane is iemand die op voorhand beslist waar hij gaat trappen en dan is het anders om twee strafschoppen in één match te trappen dan bijvoorbeeld bij Messi, die meer naar de keeper kijkt.”