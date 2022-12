Lieven Maesschalck: "Romelu Lukaku kon geen 90 minuten spelen"

Het was een race tegen de tijd om Romelu Lukaku fit te krijgen voor een WK-match. Uiteindelijk kon hij toch het veld komen opdraven.

Al sinds augustus sukkelde Romelu Lukaku met blessures aan het bovenbeen. Hij leek tijdig voor het WK in Qatar fit te zijn, maar dan viel hij opnieuw uit. Zo werd het een race tegen de tijd om Lukaku voor het WK klaar te stomen.

In België en bij Lieven Maesschalck revalideerde Lukaku hard. De 1e wedstrijd van het WK tegen Canada moest Lukaku nog vanuit de tribunes bekijken, maar tegen Marokko kon hij al enkele minuten invallen.

Daarna was het de vraag: wat tegen Kroatië? Is hij volledig fit en kan hij starten. Of toch niet. Uiteindelijk viel Lukaku pas bij de rust in. "Met Lukaku was afgesproken dat Kroatië halen, een haalbare kaart moest zijn", vertelde Maesschalck in Villa Sporza. "Maar fysiek kon hij geen hele wedstrijd aan. Dus moest opnieuw een keuze worden gemaakt. Hem laten starten of niet. Hem 45 of 60 minuten laten spelen."

"Roberto Martinez is iemand die luistert naar zijn medische staf", kon Maesschalck nog kwijt. "Ook wordt alles doorgesproken. Dat Lukaku maanden niet gespeeld had, speelde ook mee. De afspraak was dat hij geen 90 minuten zou spelen."