Martinez komt terug op artikel in L'Equipe: "Rivaliteit tussen Frankrijk en België"

Een artikel in de Franse sportkrant L'Equipe over ruzie bij de Rode Duivels stoort de ex-bondscoach nog altijd.

Na de match tegen Marokko op het WK kwam L’Equipe met een artikel over ruzie in de Belgische kleedkamer. Ex-bondscoach Roberto Martinez deed bij de Spaanse radiozender COPE nog eens zijn zegje over het voorval.

“Dat waren geruchten en een owngoal opgezet door een Frans medium”, reageert Martinez. “Zoals je weet, is er een grote rivaliteit tussen Frankrijk en België. Uiteraard is er weinig plezier als je geen wedstrijden wint.”

Volgens Martinez is er veel bij het haar gegrepen. “Er waren verhalen dat er ruzies waren, maar dat klopt niet. Ze hebben voor wat beroering gezorgd, maar dat heeft ons intern alleen maar sterker gemaakt. Het was een apart WK door de korte voorbereidingstijd.”

Dat zorgde dat de ploeg er niet stond tegen de start van het WK. “Pas twee dagen voor de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië zag ik een groep die klaar was. Er was spanning omdat er een grote verantwoordelijkheid was om te winnen. Tegen Marokko waren we onszelf niet. Maar zeggen dat er onenigheid was, dat er ruzies waren, dat staat ver van de waarheid.”