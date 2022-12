Tatoeage valt niet in de smaak bij Neymar: 'Superster stuurt ploegmaat geld om ze te laten verwijderen'

Volgens het Braziliaanse El Globo is Neymar geen al te grote fan van de nieuwe tatoeage van zijn Braziliaanse ploeggenoot Richarlison. Meer nog, hij stuurde hem geld om hem te laten verwijderen, meent het medium te weten.

Richarlison is een heel grote fan van Neymar, al sinds hij een kind was. Het was dan ook een droom om met hem samen te spelen in de Braziliaanse ploeg. Hij liet onlangs nog een grote tatoeage op zijn rug zetten van hem met Neymar naast zich.

Die tatoeage zou dus niet in goede aarde gevallen zijn bij Neymar en die verwijderde hem van Instagram en stuurde hem geld (30.000 euro) om ze te laten verwijderen. Of het verhaal klopt, kunnen we niet checken, maar het wordt wel gretig gedeeld over de sociale media.