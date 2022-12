Na het zelf opstappen van trainer komt Utrecht-directeur nu met eigen verklaring: "Als Henk niet zelf de beslissing had genomen, hadden wij dat voor hem gedaan"

Commotie deze week bij FC Utrecht, waar trainer Henk Fraser opstapte nadat hij speler Amin Younes bij de keel greep. Algemeen directeur Thijs van Es geeft daar nu meer uitleg over.

"Het gedrag van Henk was niet te tolereren”, klinkt het bij het Algemeen Dagblad. “De grens opzoeken mag, maar eroverheen gaan niet. Als een supporter zich misdraagt, krijgt hij een stadionverbod. Als iemand op kantoor gewelddadig gedrag vertoont, wordt hij ontslagen. Een trainer die duidelijk grensoverschrijdend gedrag vertoont is niet te handhaven. Als Henk zelf niet de beslissing had genomen om op te stappen, dan hadden wij dit voor hem gedaan."

Toch wel een opmerkelijke uitspraak nadat ze hem eerst de eer aan zichzelf lieten houden. Younes meldde zich intussen ziek, maar wordt weer op de club verwacht. “De speler in kwestie is het slachtoffer. Dat is de insteek van het gesprek”, zegt Van Es. “We staan gedeeld zesde en zijn bezig aan een uitstekende reeks. We wilden honderd procent door met Henk, dat maakt dit gebeuren zo ongelooflijk tragisch. Ook voor Henk zelf.”