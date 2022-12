Julian Alvarez, de spits in de schaduw van Messi en Haaland, maakt indruk op het WK

Julian Alvarez staat verrassend in de top drie van de topschutterstand op het WK.

Manchester City betaalde eind januari 2022 zo’n 22 miljoen euro aan het Argentijnse River Plate om Julian Alvarez over te nemen. De Argentijnse spits mocht echter het seizoen nog uitdoen en kwam pas deze zomer naar Engeland.

Bij Manchester City was op hetzelfde moment echter ene Erling Braut Haaland toegekomen. De Noor was natuurlijk eerste keuze en Alvarez moest geduldig wachten op zijn kans. Dat deed de Argentijn en hij scoorde toch al zeven keer en gaf twee assist in twintig matchen. Iets wat natuurlijk verbleekt tegen de monstercijfers van Haaland.

Perfecte aanvulling op Messi

De Argentijn mocht toch mee naar Qatar en stond in de laatste oefenmatch van Argentinië tegen de VAE zelfs in de basis en pikte zijn goaltje mee. Toch begon Alvarez op het WK op de bank. Lautaro Martinez kreeg de voorkeur in de basis. Alvarez maakte tijdens zijn twee invalbeurten meer indruk dan Martinez, die qua zelfvertrouwen op een dieptepunt zit, en mocht in de laatste groepsmatch startten.

Julian Alvarez Lionel Messi

Tegen Polen vanop links, in de achtste finale tegen Australië vanop rechts. Het deerde Alvarez niet, hij scoorde telkens. In de halve finale was Alvarez helemaal beslissend met twee goals en één assist en zo staat hij plots op plaats drie in de topschuttersstand, naast Giroud. Niet Dybala, Lautaro of Di Maria zijn de perfecte aanvulling op Messi bij Argentinië, wel de relatief onbekende Julian Alvarez.

Bij City weer in een bijrol

Eens in Manchester zal Alvarez zich waarschijnlijk weer moeten schikken in een bijrol. Het wordt voor Alvarez waarschijnlijk wachten op de EFL Cup of de FA Cup voor hij weer in de basis staat. Hij blijft zo in de schaduw, van Haaland bij City en van Messi bij Argentinië. Maar in die rol doet de topper in wording het voorlopig erg goed.