Wie worden de opvolgers van Modric, Mbappé, Courtois, Kane, Pavard en de Belgen?

Naast de wereldtitel worden zondag na de finale ook heel wat individuele prijzen uitgedeeld.

Er zijn in totaal zeven prijzen te winnen als individu of als team op het WK: de Gouden Bal voor beste speler, de Gouden Schoen voor de topscorer, de Gouden Handschoen voor de beste doelman, de Young Player Award voor de beste speler niet ouder dan 21.

Daarnaast zijn er nog doelpunt van het toernooi, de Fair Play Trofee en de Most Entertaining Team. In 2018 won Modric de Gouden Bal, Kane was topschutter, Courtois de Gouden Handschoen, Mbappé de beste jongere, Spanje kreeg de Fair Play Trofee, Pavard scoorde het doelpunt van het toernooi en de Belgen waren het meest entertainende team.

Kanshebbers in Qatar

Messi en Mbappé zullen wellicht strijden om de Gouden Bal en Gouden Schoen. Ze scoorden elk al vijf keer op dit WK en zijn samen topschutter. Wie aan het langste eind trekt in de finale neemt waarschijnlijk ook de twee prijzen mee naar huis.

De Gouden Handschoen gaat wellicht naar Yassine Bounou (Marokko) of Dominik Livaković (Kroatië) die meermaals hun ploeg recht hielden en zich ontpopten tot penaltyspecialisten.

Voor de beste jongere lijkt enkel Enzo Fernandez (21) van Argentinië kans te maken bij de finalisten. Kroatisch verdediger Josko Gvardiol (20) is ook een kanshebber. De goal van het toernooi is een poll door FIFA.

De grootste kanshebbers zijn waarschijnlijk Richarlison met zijn tweede goal tegen Servië, de vrije trap van Rashford tegen Wales, de eerste goal van Mbappé tegen Polen of Gavi tegen Costa Rica.

Voor de Fair Play Trofee is Engeland wellicht de favoriet, het pakte slechts één gele kaart in het hele toernooi. Het meest entertainende team wordt ook weer via een poll beslist, een echte favoriet springt er niet meteen uit.