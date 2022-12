🎥 Emiliano Martinez is opnieuw de penaltyheld, maar zorgt nadien ook voor controverse met obsceen gebaar

Opnieuw was er een belangrijke rol voor Emiliano Martinez. Al zorgde hij nadien ook voor wat controverse.

Al het hele tornooi was Emiliano Martinez het sluitstuk bij Argentinië. Vooral in de knock-outfase liet hij zich gelden. Hij kroop tijdens de strafschoppenreeksen in de hoofden van de tegenstanders. Zo hielp hij Argentinië mee aan de overwinning.

Ook in de finale liet Martinez zich gelden. Hij pakte uit met een straffe save op het schot van Randal Kolo Muani. Ook stopte hij de strafschop van Kingsley Coman.

Na de finale kreeg Martinez dankzij zijn reddingen de prijs voor de beste keeper van het tornooi. Bij de uitreiking pakte hij uit met een opvallend gebaar.