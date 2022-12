De Bruyne door fans verkozen als beste City-speler, maar Haaland kwam in half jaar tijd héél dichtbij

Kevin De Bruyne is door de fans van Manchester City verkozen tot beste speler van 2022. Maar het werd nog nipt, want Erling Haaland heeft in een half jaar tijd veel harten gewonnen.

De Bruyne was natuurlijk de topfavoriet voor de verkiezing, maar Haaland heeft een onmiddellijke impact gehad bij de Citizens. Hij scoorde reeds 18 doelpunten in de Premier League en vijf in de Champions League. De Bruyne deed het anders ook niet slecht. Hij was in 2022 betrokken bij 29 doelpunten met 13 goals en 16 assists in 30 PL-wedstrijden. Phil Foden maakte het podium compleet.