De FIFA onderzoekt hoe internetsensatie 'Salt Bae' na de WK-finale op het veld raakte

De FIFA heeft een intern onderzoek naar de bekende chef 'Salt Bae'. Die was na de WK-finale het veld opgekomen.

Volgens het FIFA-reglement mag de wereldbeker enkel door een select groepje winnende spelers en enkele FIFA-prominenten vastgehouden worden. Op het veld stond na de WK-finale de bekende Turkse chef 'Salt Bae'. Hij stond duchtig mee te vieren en nam selfies met de Argentijnse spelers. Dat zorgde voor heel wat verontwaardiging op sociale media.

De FIFA startte een onderzoek op en verspreidde een mededeling over het voorval: "Na een onderzoek heeft de FIFA vastgesteld hoe individuen na de slotceremonie in het Lusail-stadion op 18 december onterecht op het veld raakten. We zullen de gepaste interne straf nemen."