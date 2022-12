Dit zijn de topschutters in eerste nationale - met heel wat oude bekenden

In Eerste Nationale zijn we klaar voor de winterstop na achttien speeldagen hard labeur. Tijd om een bilan om te maken.

Na achttien speeldagen in eerste nationale is het tijd voor de winterstop en dus een kleine pauze tot we er opnieuw aan beginnen op 7 en 8 januari.

En dus maken we het bilan op, met de huidige lijst van topschutters. Daarbij heel wat oude bekenden die we nog kennen vanuit de Jupiler Pro League.

De top-15 op een rijtje:

15 doelpunten: Jérémy Perbet (RFC Liège), Adriano Bertaccini (Thes Sport)

10 doelpunten: Teddy Chevalier (Francs Borains)

9 doelpunten: Din Sula (Knokke), Sam Elisha (Patro Eisden)

8 doelpunten: Roman Ferber (Patro Eisden), Sam Van Aerschot (Heist)

7 doelpunten: Mohamed Dahmane (Olympic Charleroi), Jesse Mputu (RFC Liège), Adrien Bongiovanni (Charleroi U23), Jeroen Meeuwis (Hoogstraten), Mehdi Bounou (Patro Eisden)

6 doelpunten: Mohamed Soumaré (RAAL), Leslie Bamona (Patro Eisden), Laurens Vermijl (Thes Sport), Joshua Zimmerman (OHL U23), Daan Debouver (Winkel)