Walsh werd door KVM niet vrijgegeven voor toernooi met Indonesië: "Als speler een teleurstelling, maar ik begrijp het"

Wanneer komend weekend de competitie hervat, kunnen ze bij KVM ook rekenen op Sandy Walsh. Nochtans kwam de rechtsachter in aanmerking voor een toernooi met Indonesië.

Vrijdag speelt KV Mechelen thuis tegen Cercle Brugge, maar staat ook een interland van Indonesië tegen Cambodja op het programma in het kader van het AFF Championship. Dat is een kampioenschap tussen landen uit Zuidoost-Azië. Sandy Walsh zou daar ook in actie komen, ware het niet dat KV Mechelen besloot om hem niet vrij te geven.

Walsh kreeg wel de mogelijkheid om deel te nemen aan het trainingskamp tijdens de WK-break, maar voor de competitie is zijn aanwezigheid in België vereist. Het AFF Championship is ook geen toernooi dat door de FIFA erkend is. "Als speler is het een teleurstelling, maar ik begrijp het wel en accepteer de beslissing", reageert Walsh.

We moeten zorgen dat we niet in moeilijkheden geraken

"Het is een beetje vervelend. De club heeft mij nodig. We moeten er voor zorgen dat we met de ploeg niet in moeilijkheden geraken", is de flankverdediger er zich van bewust dat KV Mechelen zich nog niet helemaal naar een veilige oorden heeft gevoetbald. "Natuurlijk is het wel een teleurstelling als je mee zou mogen naar een toernooi en toch niet voor je land kan spelen."