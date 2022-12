Gullit duidelijk over of Messi de beste speler aller tijden is - en wie is dat voor u?

Ruud Gullit heeft op Ziggo Sport de vraag gekregen of Lionel Messi nu de beste voetballer aller tijden is na het winnen van het WK. De Nederlander was daar duidelijk in: "Nee, niet de beste aller tijden."

Gullit vindt het ook moeilijk om spelers uit verschillende tijdperken te vergelijken. Hij noemt Messi de beste van deze tijd. "Nee, niet de beste áller tijden. Ik vind hem de beste van déze tijd. Ik vind dat je heel veel dingen niet met elkaar kunt vergelijken. Als je drie keer de wereldbeker wint (Pelé, red.)… Ja, sorry, dat is wel heel veel. De jaren zestig en een klein deel van de jaren zeventig was de tijd van Pelé. Daarna kwam de tijd van Maradona." Kylian Mbappé ziet hij wel uitgroeien tot de beste speler ter wereld. "Ik vind Mbappé echt een baas. Als je zo onder druk hebt gestaan, ook doordat hij bijna naar Real Madrid was gegaan, en gewoon doorgaat met doelpunten maken… Hij raakte geen knikker in de finale, zeventig minuten lang hebben we 'm niet gezien. Maar hij maakt gewoon twee goals in twee minuten."

